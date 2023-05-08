Нападав на підлітків: у Житомирі суд відправив за ґрати росіянина
У Житомирі до 11 років ув’язнення засудили росіянина, який скоїв серію розбійних нападів на підлітків.
Про це повідомляють у Житомирській окружній прокуратурі.
Ювенальні прокурори у суді довели, що неодноразово судимий уродженець міста Якутськ, громадянин Росії, перебуваючи на іспитовому терміні за попередній злочин, протягом грудня 2022 – січня 2023 років скоїв серію розбійних нападів на неповнолітніх, а також крадіжки.
Для нападів зловмисник обирав слабших за себе. Перестрівши січневого дня неповнолітнього на одній з центральних вулиць Житомира, попросив цигарку і гроші, а потім, погрожуючи ножем, відібрав у хлопця мобільний телефон.
Через декілька днів обвинувачений скоїв розбійний напад на 14-літнього підлітка. Знову погрожуючи ножем, відібрав гроші й мобільний телефон.
Серед потерпілих – і житомирянка, у якої він викрав велосипед, а також знайомий, з яким він спочатку розпивав спиртні напої, а потім “прихопив” із собою ще й бензопилу.
– За публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у розбійних нападах та крадіжках (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 ККУ), – повідомили у прокуратурі.
Чоловіка засуджено до 11 років і 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв