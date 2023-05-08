Нападав на підлітків: у Житомирі суд відправив за ґрати росіянина

У Житомирі до 11 років ув’язнення засудили росіянина, який скоїв серію розбійних нападів на підлітків.

Про це повідомляють у Житомирській окружній прокуратурі.

Ювенальні прокурори у суді довели, що неодноразово судимий уродженець міста Якутськ, громадянин Росії, перебуваючи на іспитовому терміні за попередній злочин, протягом грудня 2022 – січня 2023 років скоїв серію розбійних нападів на неповнолітніх, а також крадіжки.

Для нападів зловмисник обирав слабших за себе. Перестрівши січневого дня неповнолітнього на одній з центральних вулиць Житомира, попросив цигарку і гроші, а потім, погрожуючи ножем, відібрав у хлопця мобільний телефон.

Через декілька днів обвинувачений скоїв розбійний напад на 14-літнього підлітка. Знову погрожуючи ножем, відібрав гроші й мобільний телефон.

Серед потерпілих – і житомирянка, у якої він викрав велосипед, а також знайомий, з яким він спочатку розпивав спиртні напої, а потім “прихопив” із собою ще й бензопилу.

– За публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у розбійних нападах та крадіжках (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 ККУ), – повідомили у прокуратурі.

Чоловіка засуджено до 11 років і 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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