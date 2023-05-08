Нічна атака дронів на Київщину. Пошкоджені будинки та лінії електромереж

В ніч проти 8 травня російські окупанти атакували Київську область з БпЛА. Під час повітряної тривоги активно працювало ППО. На щастя фактів влучань в області не зафіксовано, інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Він розповів, що внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку. Ще в одній із громад пошкоджені лінії електромереж.

– Всі пошкодження будуть оперативно ліквідовані, – зазначив голова ОДА.

Крім того, за попередніми даними в декількох громадах внаслідок падіння уламків безпілотників було займання сухої трави. Пожежі оперативно ліквідовані.

Також надійшла інформація про незначні пошкодження двох легкових автомобілів.

– Дякуємо силам ППО! Дякуємо всім захисникам України за щоденний подвиг заради кожного з нас, – резюмував Кравченко.

Нагадаємо, під час нічної атаки дронів на столицю постраждали п’ятеро людей. Двоє з них у лікарні, одного з поранених прооперували, його стан стабільний.

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