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Лілія Стрілець, головна редакторка

У Києві уламки БПЛА впали на житловий будинок у Святошинському районі – що відомо

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

У Святошинському районі Києва уламки ворожого безпілотника пошкодили житловий будинок, постраждали двоє людей. Внаслідок повторних вибухів уламки БПЛА упали також на двоповерхову будівлю в цьому районі.

Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

– Троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один – в Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці. Двох постраждалих в Святошинському районі госпіталізували медики, – повідомив міський голова Віталій Кличко.

Крім того, у Святошинському районі пошкоджено автівки.

Наслідки атаки Києва 8 травня
скрін з телемарафону Єдині новини
Наслідки атаки Києва 8 травня
скрін з телемарафону Єдині новини
Наслідки атаки Києва 8 травня
Наслідки атаки Києва 8 травня

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Крім того, за даними КМВА, внаслідок атаки дронами Києва 8 травня у Шевченківському районі столиці, ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-х поверхову будівлю і пошкоджено газову трубу високого тиску, почалося горіння. А у Соломʼянському районі пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 тонн, є витік.

Безпілотники, Київ
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