У Києві уламки БПЛА впали на житловий будинок у Святошинському районі – що відомо
У Святошинському районі Києва уламки ворожого безпілотника пошкодили житловий будинок, постраждали двоє людей. Внаслідок повторних вибухів уламки БПЛА упали також на двоповерхову будівлю в цьому районі.
Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
– Троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один – в Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці. Двох постраждалих в Святошинському районі госпіталізували медики, – повідомив міський голова Віталій Кличко.
Крім того, у Святошинському районі пошкоджено автівки.
Крім того, за даними КМВА, внаслідок атаки дронами Києва 8 травня у Шевченківському районі столиці, ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-х поверхову будівлю і пошкоджено газову трубу високого тиску, почалося горіння. А у Соломʼянському районі пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 тонн, є витік.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв