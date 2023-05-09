У Сумській області лунають вибухи: попередньо, атака керованими авіабомбами

У Сумській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу масштабної повітряної тривоги на території України.

За попередньою інформацією, російські війська знову атакують Сумську область керованими авіаційними бомбами.

Варто зазначити, що на цю мить оголошено сигнал повітряної тривоги у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Луганській областях, Олександрівському районі на Кіровоградщині та тимчасово окупованому Криму.

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