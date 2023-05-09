У Сумській області лунають вибухи: попередньо, атака керованими авіабомбами
У Сумській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу масштабної повітряної тривоги на території України.
За попередньою інформацією, російські війська знову атакують Сумську область керованими авіаційними бомбами.
Варто зазначити, що на цю мить оголошено сигнал повітряної тривоги у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Луганській областях, Олександрівському районі на Кіровоградщині та тимчасово окупованому Криму.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв, Тетяна Висоцька