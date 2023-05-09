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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Сумській області лунають вибухи: попередньо, атака керованими авіабомбами

У Сумській області лунають вибухи: попередньо, атака керованими авіабомбами
Фото: Pexels

У Сумській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу масштабної повітряної тривоги на території України.

За попередньою інформацією, російські війська знову атакують Сумську область керованими авіаційними бомбами.

Варто зазначити, що на цю мить оголошено сигнал повітряної тривоги у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Луганській областях, Олександрівському районі на Кіровоградщині та тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Сумській області 8 травня 2023 – що відомо про вибухи в Сумській області

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Війна в Україні, Вибух, Сумська область
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