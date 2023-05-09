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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Київщині батько через ревнощі до дружини зарізав доньку та хотів вбити себе і сина

На Київщині батько через ревнощі до дружини зарізав доньку та хотів вбити себе і сина
Фото: Нацполіція

В Обухівському районі Київської області батько через ревнощі до дружини вирішив позбавити життя себе та своїх двох дітей. Подія сталася вночі з 1 на 2 травня.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління поліції в Київській області.

За екстреним номером до поліції зателефонував переляканий 12-річний хлопчик, який повідомив, що тато вбив його сестричку.

Прибувши на місце події, поліціянти побачили на кухні 16-річну дівчинку та пораненого господаря будинку. Крім того, в будинку відчувався різкий запах газу. 43-річний чоловік практично не дихав. Проте правоохоронцям вдалося привести його до тями.

На Київщині батько через ревнощі до дружини зарізав доньку та хотів вбити себе і сина
На Київщині батько через ревнощі до дружини зарізав доньку та хотів вбити себе і сина
На Київщині батько через ревнощі до дружини зарізав доньку та хотів вбити себе і сина
На Київщині батько через ревнощі до дружини зарізав доньку та хотів вбити себе і сина
На Київщині батько через ревнощі до дружини зарізав доньку та хотів вбити себе і сина
На Київщині батько через ревнощі до дружини зарізав доньку та хотів вбити себе і сина

У підвальному приміщенні правоохоронці знайшли 12-річного хлопчика, він ховався.

Поліціянтам вдалося з’ясувати, що на тлі ревнощів до дружини чоловік вирішив позбавити життя себе та дітей. Він ввечері відкрив газові конфорки, зламав ручку вхідних дверей, щоб діти не змогли втекти з будинку.

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На Київщині батько через ревнощі до дружини зарізав доньку та хотів вбити себе і сина

Старша донька намагалась завадити трагедії, хотіла вирвати у батька ніж з рук, але він її схопив та почав бити кулаками, а згодом завдав смертельного поранення ножем.

Підозрюваного затримали, його госпіталізовано.

12-річний хлопчик розповів слідчим, що у день трагедії він прийшов ввечері з тренування, а батько його взяв із собою до сусіда святкувати день народження. Там компанія вживала алкогольні напої.

Сам чоловік на лікарняному ліжку розповів поліціянтам, що це начебто донька його вдарила ножем у спину, а він дітей не чіпав. І не розуміє, чому дівчинка так зробила.

Сусід, у якого святкували день народження, розповів, що підозрюваний весь вечір сидів в телефоні, а потім сказав, що його дружина поїхала за кордон, де знайшла собі іншого чоловіка.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція
Вбивство, Київська область
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