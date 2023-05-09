Слухали Лепса та неадекватно поводилися: у Львові молодикам вручили повістки

Водієві та пасажирам автомобіля Range Rover, які 7 травня у Львові гучно слухали російську музику та скоїли напад на перехожого, вручили повістки з викликом до територіального центру комплектування військ.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області у Facebook.

Правоохоронці зазначили, що отримали орієнтування на осіб на автомобілі Range Rover, які неадекватно поводилися. Спочатку вони гучно слухали музику ворога в центрі Львова, а потім агресивно повелися з чоловіком, який зробив їм зауваження.

– Найбільш зухвало поводився пасажир позашляховика. Львів’янин звернувся до поліції. Патрульні зупинили цей транспортний засіб на вулиці Кульпарківській. Поліцейські встановили дані водія, ним виявився 26-річний житель Донецької області, – розповіли у патрульній поліції.

Пасажир, який агресивно поводився, виявився 20-річним жителем Одеси.

Осіб супроводили у Львівське районне управління поліції N°1. Там молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії.

У поліції додали, що чоловіків перевірили на співпрацю з ворогом, а після водій, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових.

7 травня журналіст Роман Гурський зафільмував кадри, на яких пасажири Range Rover гучно слухали музику пропутінського виконавця Григорія Лепса.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Любителі “русского міра” приїхали у Львів, та демонстративно

слують ЛЄПСА.

На зауваження небайдужих, свідомих українців, ці особини кидаються з бійкою. pic.twitter.com/XyD1BgwLmE — Slava Ukrajini – Herojam Slava! (@Alex_Flib) May 8, 2023

Перехожий знімав інцидент на відео та зробив зауваження особам в авто. Після цього пасажир позашляховика намагався вибити з його рук телефон і вдарити в обличчя.

Джерело : Патрульна поліція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.