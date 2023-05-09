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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Слухали Лепса та неадекватно поводилися: у Львові молодикам вручили повістки

Слухали Лепса та неадекватно поводилися: у Львові молодикам вручили повістки

Водієві та пасажирам автомобіля Range Rover, які 7 травня у Львові гучно слухали російську музику та скоїли напад на перехожого, вручили повістки з викликом до територіального центру комплектування військ.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області у Facebook.

Правоохоронці зазначили, що отримали орієнтування на осіб на автомобілі Range Rover, які неадекватно поводилися. Спочатку вони гучно слухали музику ворога в центрі Львова, а потім агресивно повелися з чоловіком, який зробив їм зауваження.

– Найбільш зухвало поводився пасажир позашляховика. Львів’янин звернувся до поліції. Патрульні зупинили цей транспортний засіб на вулиці Кульпарківській. Поліцейські встановили дані водія, ним виявився 26-річний житель Донецької області, – розповіли у патрульній поліції.

Пасажир, який агресивно поводився, виявився 20-річним жителем Одеси.

Осіб супроводили у Львівське районне управління поліції N°1. Там молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії.

У поліції додали, що чоловіків перевірили на співпрацю з ворогом, а після водій, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових.

7 травня журналіст Роман Гурський зафільмував кадри, на яких пасажири Range Rover гучно слухали музику пропутінського виконавця Григорія Лепса.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Перехожий знімав інцидент на відео та зробив зауваження особам в авто. Після цього пасажир позашляховика намагався вибити з його рук телефон і вдарити в обличчя.

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Джерело: Патрульна поліція
Григорій Лепс, Львів, Поліція
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