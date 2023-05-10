Голова Полтавського райсуду працювала на ФСБ: СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов

СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов очільниці Полтавського районного суду з кураторами з ФСБ РФ, яким вона “зливала” інформацію про українських захисників на Півдні країни.

На підставі зібраних доказів фігурантці оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зрадницю викрили співробітники спецслужби у квітні 2023 року.

За даними слідства, суддя з власної волі вийшла на ФСБ ще на початку повномасштабного вторгнення.

На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді і навіть рекомендувала російському куратору кандидатури гауляйтерів міста та керівників однієї з лікарень.

Відомо також, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення Азов із Маріуполя до району Мангуша.

Зловмисниця закликала інших працівників суду підтримати окупантів і співпрацювати з ними.

Вища рада правосуддя вирішила відсторонити фігурантку від займаної посади.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело : СБУ

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