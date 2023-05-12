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Лілія Стрілець, головна редакторка

У Запоріжжі чутно звуки вибухів

Робота ППО

Про звуки вибухів у Запоріжжі повідомляють місцеві пабліки, офіційної інформації нема. Пишуть про  ймовірний обстріл із С-300.

До цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Війна в Україні – день 443 – новини України під час війни онлайн

Повітряна небезпека тривала майже півгодини, її скасовано о 2:47.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в текстовій трансляції Фактів ICTV.

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