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У Запоріжжі чутно звуки вибухів
Про звуки вибухів у Запоріжжі повідомляють місцеві пабліки, офіційної інформації нема. Пишуть про ймовірний обстріл із С-300.
До цього в області було оголошено повітряну тривогу.
Повітряна небезпека тривала майже півгодини, її скасовано о 2:47.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.
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