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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку

обстріл Костянтинівки

У суботу,13 квітня, російська армія укотре обстріляла Костянтинівку, що на Донеччині. Двоє людей загинули, серед них 15-річна дівчина. 11 мешканців зазнали поранень, серед них двоє підлітків.

– Сьогодні в середині дня росіяни обстріляли місто з артилерії та Смерчів. Повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, дві крамниці, адмінбудівлю та заклад культури, – повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Він зазначив, що другий день поспіль росіяни завдають масованих ударів по Костянтинівці. 

– Без сумніву, вони продовжуватимуть бити по цивільних, поки ми їх не виженемо з нашої землі. Не ризикуйте власним життям! Евакуюйтесь, – наголосив Кириленко.

Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку
Фото: Павло Кириленко
Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку
Фото: Павло Кириленко
Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку
Фото: Павло Кириленко
Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку
Фото: Павло Кириленко
Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку
Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку
Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку
Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку

Нагадаємо, під ранок у Хмельницькому пролунала серія вибухів,  в результаті ворожого обстрілу 30 людей зазнали поранень.

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Війна в Україні, Донецька область, загиблі, Російська агресія
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