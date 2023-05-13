Двоє загиблих, 11 поранених. Росіяни обстріляли Костянтинівку

У суботу,13 квітня, російська армія укотре обстріляла Костянтинівку, що на Донеччині. Двоє людей загинули, серед них 15-річна дівчина. 11 мешканців зазнали поранень, серед них двоє підлітків.

– Сьогодні в середині дня росіяни обстріляли місто з артилерії та Смерчів. Повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, дві крамниці, адмінбудівлю та заклад культури, – повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що другий день поспіль росіяни завдають масованих ударів по Костянтинівці.

– Без сумніву, вони продовжуватимуть бити по цивільних, поки ми їх не виженемо з нашої землі. Не ризикуйте власним життям! Евакуюйтесь, – наголосив Кириленко.

Нагадаємо, під ранок у Хмельницькому пролунала серія вибухів, в результаті ворожого обстрілу 30 людей зазнали поранень.

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