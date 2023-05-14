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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У районі залізничного вокзалу в Донецьку прогриміли вибухи

У районі залізничного вокзалу в Донецьку прогриміли вибухи
Фото: Факти ICTV

У районі залізничного вокзалу на території тимчасово окупованого Донецька прогриміли потужні вибухи.

За попередніми даними, у небі над містом після вибухів піднявся густий та чорний дим.

Користувачі соціальних мереж почали поширювати відповідні кадри. На знімках можна помітити, що над небом нависла хмара диму.

Нині невідомо, чи є втрати російської армії внаслідок вибухів у Донецьку, проте інформація уточнюється.

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У районі залізничного вокзалу в Донецьку прогриміли вибухи

Війна в Україні, Війна на Донбасі, Вибух, Вокзал, Донецьк, Донецька область, Залізниця
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Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.05.2023)
У районі залізничного вокзалу в Донецьку прогриміли вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (14.05.2023)
У районі залізничного вокзалу в Донецьку прогриміли вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (14.05.2023)
У районі залізничного вокзалу в Донецьку прогриміли вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (14.05.2023)
У районі залізничного вокзалу в Донецьку прогриміли вибухи
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