Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У районі залізничного вокзалу в Донецьку прогриміли вибухи
У районі залізничного вокзалу на території тимчасово окупованого Донецька прогриміли потужні вибухи.
За попередніми даними, у небі над містом після вибухів піднявся густий та чорний дим.
Користувачі соціальних мереж почали поширювати відповідні кадри. На знімках можна помітити, що над небом нависла хмара диму.
Нині невідомо, чи є втрати російської армії внаслідок вибухів у Донецьку, проте інформація уточнюється.
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