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Розстріляли авто, а тіла закопали: чоловік убив родину киян разом із 4-річним сином

Розстріляли авто, а тіла закопали: чоловік убив родину киян разом із 4-річним сином
Фото: Нацполіція

За підозрою у вбивстві родини киян поліція Чернігівської області затримала трьох осіб. Їм інкримінують позбавлення життя 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина.

Відомо, що подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для купівлі автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.

В одному з сіл Корюківського району поліцейські знайшли спалену автівку киян, а за 500 метрів – закопані тіла з ознаками насильницької смерті.

– Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину, – йдеться  у повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що родина, вирішивши придбати автомобіль у знайомого на Чернігівщині, взяла із собою велику суму грошей.

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Довідавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.

У процесі проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Розстріляли авто, а тіла закопали: чоловік убив родину киян разом із 4-річним сином

Фото: Нацполіція

Джерело: Нацполіція
Вбивство, Київ, Чернігівська область
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