У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Біля ринку в Запоріжжі озброєні чоловіки напали на українських військових – один із воїнів отримав ножове поранення.
Про це повідомляє пресцентр поліції Запорізької області.
Інцидент стався 15 травня близько 16:00 на автостоянці біля міського ринку. Конфлікт розгорівся між військовими і невідомими чоловіками. Останні почали стрілянину з мисливської та автоматичної зброї.
Після чого невідомі чоловіки зникли на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його госпіталізували.
Попри те, що зловмисники втекли, правоохоронці їх розшукали та затримали на одному з блокпостів Запорізької області. Підозрювані 1976 та 2001 років народження.
Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Поліціянти розшукують ще двох підозрюваних.
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