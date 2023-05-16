У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення

Біля ринку в Запоріжжі озброєні чоловіки напали на українських військових – один із воїнів отримав ножове поранення.

Про це повідомляє пресцентр поліції Запорізької області.

Інцидент стався 15 травня близько 16:00 на автостоянці біля міського ринку. Конфлікт розгорівся між військовими і невідомими чоловіками. Останні почали стрілянину з мисливської та автоматичної зброї.

Після чого невідомі чоловіки зникли на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його госпіталізували.

Попри те, що зловмисники втекли, правоохоронці їх розшукали та затримали на одному з блокпостів Запорізької області. Підозрювані 1976 та 2001 років народження.

Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Поліціянти розшукують ще двох підозрюваних.

Джерело : Нацполіція

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