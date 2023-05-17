У Миколаєві заарештували на 2 місяці власницю батута, на якому загинула дитина

У Миколаєві Заводський районний суд обрав запобіжний захід власниці атракціону, на якому загинула дитина. Жінку взяли під варту на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Миколаївській області.

— Так, підприємицю затримали на два місяці без права внесення застави, – сказали у поліції.

Нині триває досудове розслідування, проводиться низка експертиз. У поліції зазначили, що деталі справи оприлюднять пізніше.

Власницю атракціону підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Нещодавно стало відомо про трагічну смерть чотирирічної дівчинки у Миколаєві. Начальник поліції Миколаївської області повідомив, що дитина загинула під час гри на батуті у дитячому містечку Казка.

Джерело : Укрінформ

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