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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Київщині шахрай обманув свого шурина-військового на понад $12 тис.

На Київщині шахрай обманув свого шурина-військового на понад $12 тис.

У Ржищеві на Київщині 32-річний шахрай скористався довірою військового та привласнив понад $12 тис.

Про інцидент повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram-каналі.

Правоохоронці з’ясували, що військовий переказував гроші своєму родичу для зберігання. Водночас зловмисник ними розпоряджався на власний розсуд, а сам звітував потерпілому, що нібито переводить гроші у валюту, як той і просив.

— У моєї дружини ж брат, зараз він служить у ЗСУ. Свої зароблені гроші він пересилав мені, для того щоб я міняв на долари США та відкладав йому на будівництво. Натомість я вкладав гроші в криптовалюту для власного збагачення, – зізнався зловмисник правоохоронцям.

Коли ж настав час віддавати кошти, то зловмисник зімітував викрадення суми зі свого салону автомобіля. Про свою схему він детально розповів правоохоронцям після затримання.

Зазначається, що за фактом шахрайства слідчі поліції Київщини проводять досудове розслідування.

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Джерело: Андрій Нєбитов

ЗСУ, Київська область, Нацполіція, шахрайство
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