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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Ранок в окупованому Мелітополі почався з бавовни: що відомо про вибух

Вибух
Фото: Depositphotos

Сьогодні на світанку в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі.

За їхніми словами, голосно було о 05:30 у нижній частині міста – в районі жіночої колонії, яка розташована на вулиці Невського в Мелітополі.

Поки що місцева “влада” не прокоментувала вибух.

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12 травня в центрі Мелітополя прогримів потужний вибух. За словами міського голови Івана Федорова, вчергове прилетіло окупантам.

Війна в Україні, Вибух, Мелітополь
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