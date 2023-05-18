Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
Ранок в окупованому Мелітополі почався з бавовни: що відомо про вибух
Сьогодні на світанку в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
Про це повідомляють місцеві жителі.
За їхніми словами, голосно було о 05:30 у нижній частині міста – в районі жіночої колонії, яка розташована на вулиці Невського в Мелітополі.
Поки що місцева “влада” не прокоментувала вибух.
12 травня в центрі Мелітополя прогримів потужний вибух. За словами міського голови Івана Федорова, вчергове прилетіло окупантам.
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