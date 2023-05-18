Ранок в окупованому Мелітополі почався з бавовни: що відомо про вибух

Сьогодні на світанку в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі.

За їхніми словами, голосно було о 05:30 у нижній частині міста – в районі жіночої колонії, яка розташована на вулиці Невського в Мелітополі.

Поки що місцева “влада” не прокоментувала вибух.

12 травня в центрі Мелітополя прогримів потужний вибух. За словами міського голови Івана Федорова, вчергове прилетіло окупантам.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.