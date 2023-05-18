Тримав на ланцюгу та бив по голові: на Дніпропетровщині чоловік катував 5-річного пасинка

​На Дніпропетровщині слідчі повідомили про підозру чоловіку, який катував і тримав на ланцюгу п’ятирічного пасинка.

За даними слідства, чоловік протягом місяця підозрюваний, нібито “за погану поведінку”, неодноразово бив хлопчика по голові та тілу. Він тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни. На тілі й руках дитини залишилися множинні садна та синці.

Під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію.

У ході огляду квартири виявлено та вилучено металевий ланцюг і гаки, які чоловік використовував для виховання.

– За результатами слідчих заходів і допиту дитини з використанням методики Зелена кімната, яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася, – повідомляють у прокуратурі.

Наразі хлопчик перебуває у рідного батька.

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області повідомлено про підозру місцевому мешканцю у катуванні та незаконному позбавленні волі дитини (ч. 1, 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 ККУ). До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело : Офіс генпрокурора

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