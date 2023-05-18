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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Як шарахне, я аж присів! Кияни про нічну ракетну атаку армії РФ

Як шарахне, я аж присів! Кияни про нічну ракетну атаку армії РФ

Внаслідок російської ракетної атаки на Київ зранку 18 травня зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. На території гаражного кооперативу виникла пожежа.

На момент падіння уламків російської ракети працівник гаражного кооперативу Петро Вирозуб саме був на роботі. Він розповів, що після вибуху сталося займання й одну автівку пошкодило.

— Як шарахне, я аж присів. Щось летить сюди, чорне, а куди летить — не знаю. Потім бачу, що попадало на кооператив, – розповів Петро.

Власник авто Микола розповів, що йому зателефонували з КП та повідомили про падіння уламків ракети. За його словами, у цій ситуації головне, що люди живі та ніхто не постраждав.

У Бортничах поруч із дитячим майданчиком уламок залишив чималу вирву. А в деяких квартирах, за словами місцевих, вибуховою хвилею пошкодило вікна.

— Я прокинувся і скочив з ліжка. У людей повилітали вікна, у кого дерев’яні. Пластикові витримали. Хай Путін здохне у цій ямі, – сказав місцевий житель Каміл, дивлячись на вирву.

В ніч проти 18 травня РФ здійснила кілька хвиль ракетних атак по Україні. Загалом ворог випустив 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Наші оборонці неба у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищили 29 крилатих ракет. Також збито два ударних безпілотники Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Фото: Суспільне

Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії
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