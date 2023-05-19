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Катався на вагонах: на Київщині підліток сильно травмувався під час “екстриму”

Катався на вагонах: на Київщині підліток сильно травмувався під час “екстриму”

На Бориспільщині Київської області 16-річний підліток та його товариш влаштували собі смертельно небезпечні розваги. Хлопці катались на вантажних вагонах, після чого один з них потрапив до лікарні.

Про це у себе в Telegram повідомив очільник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Катався на вагонах: на Київщині підліток сильно травмувався під час “екстриму”

Фото: Андрій Нєбитов

Він зазначив, що після такого “екстриму” одного із хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях. Наразі підліток у важкому стані перебуває у медичному закладі, за його життя борються лікарі.

– Закликаю батьків пильнувати за дозвіллям підлітків, не допускати їх участі у розвагах, які можуть вартувати життя, – застеріг очільник Нацполіції.

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Фото: Андрій Нєбитов

Київська область, підлітки, потяги
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