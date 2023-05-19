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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Шпигував за підрозділами ЗСУ, СБУ та прикордонників. У Чернівцях затримали агента ГРУ

Шпигував за підрозділами ЗСУ, СБУ та прикордонників. У Чернівцях затримали агента ГРУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, під час якої затримала ще одного агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

Зловмисник збирав для окупантів розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України.

– Передусім ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині, – йдеться у повідомленні. 

Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях, на гарячому, під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету.

Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі Одноклассники.

Таким чином у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора.

Перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського куратора щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.

Невдовзі фігурант отримав нове завдання – повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Хоча насправді метою поїздки було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. 

Також у центрі уваги зловмисника були транспортні мости регіону – їхні координати й система охорони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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СБУ

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Чернівці
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