Окупанти обстріляли Купʼянськ з РСЗВ. Троє людей поранені

Внаслідок чергових ворожих ударів по Куп‘янську постраждали троє мирних мешканців.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 20 травня близько 18:10 російські військові вкотре обстріляли Куп‘янськ. Попередньо відомо, що обстріл здійснювався РСЗВ Град із запалюючими елементами з піротехнічним складом.

Внаслідок обстрілу відбулось займання площею 300 кв. м на території одного з місцевих підприємств.

Близько 19:00 військові держави-агресора потворно обстріляли Куп‘янськ. Попередньо, вже з артилерії. Отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік.

– За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ), – йдеться у повідомленні.

Наслідки збройної агресії РФ документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Фото: прокуратура Харкова

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