Окупанти обстріляли Купʼянськ з РСЗВ. Троє людей поранені
Внаслідок чергових ворожих ударів по Куп‘янську постраждали троє мирних мешканців.
Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 20 травня близько 18:10 російські військові вкотре обстріляли Куп‘янськ. Попередньо відомо, що обстріл здійснювався РСЗВ Град із запалюючими елементами з піротехнічним складом.
Внаслідок обстрілу відбулось займання площею 300 кв. м на території одного з місцевих підприємств.
Близько 19:00 військові держави-агресора потворно обстріляли Куп‘янськ. Попередньо, вже з артилерії. Отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік.
– За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ), – йдеться у повідомленні.
Наслідки збройної агресії РФ документували прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
Фото: прокуратура Харкова