Під окупованим Маріуполем пролунали вибухи – що відомо

У тимчасово окупованому Нікопольському Маріупольського району прогриміли потужні вибухи у районі між АЗС, військоматом та виїздом на Маріуполь.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, зафіксовано три прильоти.

Він зазначає, що удари були на місці скупчення російських окупантів. Наразі втрати РФ у Маріупольському районі уточнюються.

Андрющенко нагадав, що сьогодні вдень пролунали вибухи в окупованому Бердянську, Пологах, Токмаку Запорізької області.

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