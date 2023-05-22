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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Під окупованим Маріуполем пролунали вибухи – що відомо

вибух
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Нікопольському Маріупольського району прогриміли потужні вибухи у районі між АЗС, військоматом та виїздом на Маріуполь.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, зафіксовано три прильоти.

Він зазначає, що удари були на місці скупчення російських окупантів. Наразі втрати РФ у Маріупольському районі уточнюються.

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Андрющенко нагадав, що сьогодні вдень пролунали вибухи в окупованому Бердянську, Пологах, Токмаку Запорізької області.

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АЗС, Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Маріуполь
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