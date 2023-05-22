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Катували, обливали пальним та вимагали гроші: на Київщині затримали групу розбійників

Катували, обливали пальним та вимагали гроші: на Київщині затримали групу розбійників
Фото: Нацполіція

На Київщині в Бучанському та Броварському районах орудувало злочинне угруповання, яке вчинило серію нападів на господарів приватних маєтків. Фігурантів викрила поліція.

– Так, в Ірпені зловмисники увірвались до будинку 70-річного місцевого мешканця, взялись нещадно бити, погрожувати та вимагати гроші. Розбійники перерили весь будинок, забрали готівку і зникли, – йдеться у  повідомленні Нацполіції.

А у селі Красилівка банда вчинила розбійний напад на родину підприємця. Озброєні зловмисники побили власника будинку, погрожували відрізати вуха, а згодом облили пальним та погрожували підпалити. Потерпілі мусили віддати всі заощадження.

Організатором групи виявився 29-річний мешканець столиці, який вчиняв розбійні напади разом з двома поплічниками. Чоловік перебував у розшуку за бандитизм та викрадення транспорту.

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Зазначається, що поліція Київщини затримала зловмисників у Хмельницькій області перед черговим нападом. Наразі двоє осіб перебувають у слідчому ізоляторі, третій учасник злочинного угруповання нині за кордоном, йому заочно повідомлено про підозру.

Катували, обливали пальним та вимагали гроші: на Київщині затримали групу розбійників

Поліцейські провели 14 обшуків, під час яких вилучили автоматичну зброю, гранати, кайданки, пластикові хомути, засоби для відмикання дверей, банківські картки, одяг, в якому вчинялися розбої, та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за фактом розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція
Злочинність, Київська область, Нацполіція, Пограбування
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