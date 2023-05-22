Катували, обливали пальним та вимагали гроші: на Київщині затримали групу розбійників

На Київщині в Бучанському та Броварському районах орудувало злочинне угруповання, яке вчинило серію нападів на господарів приватних маєтків. Фігурантів викрила поліція.

– Так, в Ірпені зловмисники увірвались до будинку 70-річного місцевого мешканця, взялись нещадно бити, погрожувати та вимагати гроші. Розбійники перерили весь будинок, забрали готівку і зникли, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

А у селі Красилівка банда вчинила розбійний напад на родину підприємця. Озброєні зловмисники побили власника будинку, погрожували відрізати вуха, а згодом облили пальним та погрожували підпалити. Потерпілі мусили віддати всі заощадження.

Організатором групи виявився 29-річний мешканець столиці, який вчиняв розбійні напади разом з двома поплічниками. Чоловік перебував у розшуку за бандитизм та викрадення транспорту.

Зазначається, що поліція Київщини затримала зловмисників у Хмельницькій області перед черговим нападом. Наразі двоє осіб перебувають у слідчому ізоляторі, третій учасник злочинного угруповання нині за кордоном, йому заочно повідомлено про підозру.

Поліцейські провели 14 обшуків, під час яких вилучили автоматичну зброю, гранати, кайданки, пластикові хомути, засоби для відмикання дверей, банківські картки, одяг, в якому вчинялися розбої, та інші речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за фактом розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело : Нацполіція

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