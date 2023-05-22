Окупанти обстріляли Купʼянськ: двоє жінок зазнали поранень

У понеділок, 22 квітня, російські окупанти знову обстріляли Куп’янськ Харківської області. Є поранені серед місцевого населення.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Ворог продовжує бити по мирних мешканцях Харківщини. Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. На жаль, поранення зазнали 2 жінки – 76 та 53-х років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості, – йдеться у повідомленні.

Також в результаті ворожого обстрілу в місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби.

Фото: Олег Синєгубов

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