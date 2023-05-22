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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Сумській області лунають вибухи: попередньо, загроза БПЛА

Збивають дрони
Фото: Факти ICTV

У Сумській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, нині існує загроза ударів з ворожих ударних дронів-камікадзе. Зазначається, що у Сумській області працюють сили ППО.

За останніми даними, наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях, Олександрівському районі Кіровоградської області та Криму.

Вибухи в Сумській області 22 травня 2023 – що відомо про вибухи в Сумській області

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Війна в Україні, Вибух, Сумська область, Сумщина
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