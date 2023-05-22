У Сумській області лунають вибухи: попередньо, загроза БПЛА

У Сумській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, нині існує загроза ударів з ворожих ударних дронів-камікадзе. Зазначається, що у Сумській області працюють сили ППО.

За останніми даними, наразі сигнал повітряної тривоги оголошено у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях, Олександрівському районі Кіровоградської області та Криму.

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