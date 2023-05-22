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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованому Маріуполі вночі пролунало два вибухи

Вибух
Фото: Pexels

У тимчасово окупованому Маріуполі серед ночі прогриміли щонайменше два вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал Маріуполь.Спротив.

Вибухи пролунали о 03:28. Місцеві жителі в маріупольських чатах масово писали про гучну ніч. Чути було майже усюди.

Інформації від так званої влади Маріуполя поки що немає.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Нікопольському прогриміли потужні вибухи у районі між АЗС, військкоматом та виїздом до Маріуполя.

Вибух, Маріуполь
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