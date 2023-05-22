Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В окупованому Севастополі чутно гучні вибухи

Севастополь
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові повідомляють про гучні вибухи увечері 22 травня.

Telegram-канал Кримський вітер опублікував відео, на якому, ймовірно, чути віддалено саме вечірні звуки вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 453-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Севастополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни вивозять з Криму документи та членів родин – Гуменюк
В окупованому Севастополі чутно гучні вибухи
Португалія не передасть Україні винищувачі F-16, але долучиться до навчання пілотів
Винищувачі F-16
Реально боєздатних підрозділів у РФ немає: Череватий про заміну ПВК Вагнера у Бахмуті
Бої на фронті
Збиває ракети, літаки та вертольоти: що відомо про переносний ракетний комплекс Ігла
ПЗРК Ігла
У терміновому режимі: росіяни евакуювали сховище ядерних боєприпасів на Бєлгородщині
В окупованому Севастополі чутно гучні вибухи
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (22.05.2023)
В окупованому Севастополі чутно гучні вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (22.05.2023)
В окупованому Севастополі чутно гучні вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (22.05.2023)
В окупованому Севастополі чутно гучні вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (22.05.2023)
В окупованому Севастополі чутно гучні вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь