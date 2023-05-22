В окупованому Севастополі чутно гучні вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові повідомляють про гучні вибухи увечері 22 травня.

Telegram-канал Кримський вітер опублікував відео, на якому, ймовірно, чути віддалено саме вечірні звуки вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 453-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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