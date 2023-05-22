Потребує перевіркиМарія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
В окупованому Севастополі чутно гучні вибухи
У тимчасово окупованому Севастополі на Кримському півострові повідомляють про гучні вибухи увечері 22 травня.
Telegram-канал Кримський вітер опублікував відео, на якому, ймовірно, чути віддалено саме вечірні звуки вибухів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 453-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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