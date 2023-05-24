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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Не буває шкода, це просто робота: полонений росіянин про розстріл цивільних у Бучі

Не буває шкода, це просто робота: полонений росіянин про розстріл цивільних у Бучі
Фото: Факти ICTV, Getty Images

Російський військовополонений Андрій Медведєв на власні очі бачив, як окупанти зі 104 полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії розстріляли цивільних людей на автомобілях.

Трагедія сталася 5 березня 2022 року, через дев’ять днів після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, на вулиці Леха Качинського в Бучі. Внаслідок атаки тоді загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей. Один чоловік, якому вдалося вижити, втратив ногу.

Через трохи більше ніж рік після трагедії, 27 березня 2023 року, Андрій Медведєв у супроводі конвою приїхав на місце злочину. Там він показав слідчим, як усе відбувалося, хто стріляв, хто та звідки віддавав наказ.

Попри те, що вчинки його товаришів на службі призвели до загибелі людей, він вважає, що для нього це лише робота, і йому навіть не було ніяково від своїх вчинків після вторгнення РФ. Журналісту Texty.org.ua вдалося поспілкуватися з ним.

– Не буває (шкода розстріляних людей, – Ред.). Це просто робота, – відповідає ледь не зі зневажливим смішком росіянин.

– Тобто цінність людського життя – чи то чоловіка, чи то жінки, чи то військового, чи то цивільного – мізерна?

– Так. А як найманці з інших країн їдуть в Африку чи в Азію, і за гроші вбивають – їм ніхто запитань не ставить, – сказав російський військовий.

Журналіст зазначив, що після цих слів, сказаних окупантом, запала ледь не найдовша пауза за час їхнього спілкування.

Андрій Медведєв народився 26 лютого 1990 року в місті Твер, Російська Федерація. Єфрейтор ЗС РФ. Під час вторгнення в Україну обіймав посаду старшого стрільця-розвідника 1 батальйону 104 полку 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.

На територію Київської області зайшов 24 чи 25 лютого 2022 року з північного напрямку, а виходити почав 29 березня 2022 року. Андрій Медведєв потрапив у полон у Херсонській області у вересні 2022 року, коли ЗСУ звільнили правий берег регіону.

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Не буває шкода, це просто робота: полонений росіянин про розстріл цивільних у Бучі

Джерело: Texty.org.ua

Буча, Війна в Україні, Київська область, полон, Херсонська область
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