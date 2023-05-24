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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Прийшла на день народження: у Херсоні пенсіонер вбив знайому під час застілля

Прийшла на день народження: у Херсоні пенсіонер вбив знайому під час застілля
Фото: Нацполіція

У Херсоні пенсіонер вбив свою знайому, а потім намагався накласти на себе руки. Житель мікрорайону Корабел запросив до себе на застілля знайому, щоб відсвяткувати свій день народження.

Про це повідомляє Поліція Херсонської області. Попередньо, 76-річний житель Херсону запросив до себе на застілля 69-річну знайому. Під час святкування між пенсіонерами виник конфлікт, внаслідок якого іменинник схопив молоток та вдарив ним кілька разів гостю по голові.

Коли власник квартири зрозумів, що жінка померла, то вдарив себе ножем у живіт та в шоковому стані пішов із квартири. На вулиці пересічні громадяни побачили пораненого чоловіка та викликали йому швидку допомогу.

Згодом черговий лікар Херсонської обласної лікарні розповів диспетчеру Нацполіції, що поранений пояснив, що вдарив себе ножем після того, як вбив знайому жінку. У нього діагностували колоту рану черевної порожнини.

Пізніше в одній із квартир багатоповерхівки в мікрорайоні Корабел із тілесними ушкодженнями виявили мертву жінку. Слідчо-оперативна група оглянула місце події, вилучила знаряддя злочину, тіло потерпілої відправлено для проведення судово-медичної експертизи.

Наразі причетний до вбивства перебуває у медзакладі під цілодобовою охороною. Ухвалено рішення про затримання чоловіка. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 15 років.

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Вбивство, Новини Херсону, Самогубство, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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