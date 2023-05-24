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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Немає вже майже добу: понад 400 людей шукають 2-річну дівчинку на Харківщині

Немає вже майже добу: понад 400 людей шукають 2-річну дівчинку на Харківщині
Фото: Pixabay

У селі Скрипаї Чугуївського району Харківської області вже майже добу шукають дворічну Віолетту Мужечук.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що повідомлення про зникнення дівчинки надійшло до поліції ввечері 23 травня. Нині її шукають понад 300 поліцейських, 70 волонтерів і 50 працівників ДСНС.

Немає вже майже добу: понад 400 людей шукають 2-річну дівчинку на Харківщині

Зникла Віолетта Мужечук. Фото: Нацполіція Харківщини

– Правоохоронці прочесали увесь ліс неподалік будинку зниклої дитини, місцевість, водоймище. До пошуку підключені волонтери пошуково-рятувального загону Мілена, кінологи, водолази. Працівники поліції проводять опитування та подворовий обхід жителів села. Поліцейські перевіряють всі будівлі, подвір’я, покинуті будинки, колодязі тощо, – йдеться у повідомленні.

У поліції закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про Віолетту Мужечук, телефонувати до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП за номерами 102 або +380503055233.

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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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