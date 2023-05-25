Під час спуску на санній трасі: на Тернопільщині загинула 15-річна спортсменка
У Тернопільській області під час спуску по санній трасі загинула 15-річна спортсменка.
Трагедія сталася під час тренувань у селі Млинівці на території Кременецької обласної дитячої спортивної школи із санного спорту, які проходили під наглядом тренера закладу.
– Під час спуску по санній трасі відламався фрагмент дерев’яної дошки і травмував 15-річну спортсменку. Ушкодження виявилися несумісними із життям. Дев’ятикласниця загинула на місці події, – повідомили у поліції.
За фактом нещасного випадку з дівчиною на санній трасі слідчі внесли відомості в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 275 КК України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей).
Наразі слідство триває.
Раніше ми повідомляли, що у Тернопільській області поліцейські врятували з жахливих умов проживання 8-річну дівчинку.
Матір не знала, де перебуває її дитина, а у квартирі були антисанітарні умови для життя, купа сміття, брудні речі та порожні пляшки.