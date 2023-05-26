Лікарі виносили обгорілих тварин: очевидці про ракетний удар по Дніпру

Зранку російські окупанти масовано атакували Дніпро та область ракетами та безпілотниками. Загарбники влучили у ветеринарну клініку. Нині відомо про двох загиблих, є поранені.

Вибуховою хвилею у будинках повибивало вікна. Мешканець однієї з пошкоджених квартир Дмитро у коментарі Суспільному розповів, що бачив, як лікарі виносили обгорілих тварин.

— Пробігав повз психдиспансер, видно було, що зачепили будівлю і основний удар прийшовся у ветклініку. Там лікарі виносили тварин обгорілих. Далі побіг сюди, свою кішку рятувати, – розповів Дмитро.

Він додав, що у більшості квартир скло або на балконі, або у будинках.

Очевидиця подій Ольга під час удару була вдома з дитиною. Розповіла, що сирену увімкнули вже після атаки.

— Ми з дитиною вдома були. Сирени не було. Вибух страшний стався якраз на ветклініку. А потім, через 5 хвилин дали сирену. Швидкі, пожежні. У мене вдома вирвало стулку підвіконня. Людей багато постраждало, вікна повибивало, – каже жінка.

Уранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у ветклініку. За свідченнями місцевих жителів, після прильоту в небо здійнявся густий дим.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.