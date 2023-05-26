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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Могли викрасти на авто: на Харківщині вже третю добу шукають 2-річну дівчинку

Могли викрасти на авто: на Харківщині вже третю добу шукають 2-річну дівчинку
Фото: Нацполіція

На Харківщини у селі Скрипаї вже третю добу продовжуються пошуки дворічної Віолетти Мужечук. На розшук дівчинки орієнтовані всі наряди поліції.

Про це повідомляють у Нацполіції Харківської області.

– Третю добу поспіль поліцейські, волонтери, працівники ДСНС і жителі громади прочісують місцевість, оглядають будинки та подвір’я жителів села, покинуті будівлі, луки, водоймища, ліс. Загалом до розшукових заходів залучено понад 300 людей, – йдеться у повідомленні.

У громадських місцях розміщенні прикмети дівчинки  – зріст 90-110 см, худорлява статура, коротке темне волосся, блакитні очі. Зазначається, що дівчинка була одягнута у червону кофту та білі штани, особливих прикмет немає, боїться автомобілів.

Могли викрасти на авто: на Харківщині вже третю добу шукають 2-річну дівчинку

Віолетта Мужечук. Фото: Нацполіція Харківщини

– Що більше часу минає, то менше шансів знайти дитину живою. Тому ми в перші дні залучали квадрокоптери з тепловізорами. Працюємо до останнього, – наголошують поліцейські.

Мати дівчинки вважає, що дитину викрали, адже того дня сусіди чули, як по їхній вулиці проїхала машина, а тут вони їздять рідко.

– Я вийшла, а її нема ніде. Я по сусідах, я в центр, я по туалетах. Йому 2,5 года, я кажу: “Де Віолетта? Віолетту забрали?”. Я запитую: “Віолетту забрали на машині?” Він каже, що так, – розповідає жінка.

Номери для тих, хто володіє будь-якою інформацією про зниклу дівчинку:

  • 102;
  • +380503055233 – черговий ВП №2 Чугуївського РУП;
  • (057)7308300, +380684739530 – чергові частини УКР та ГУНП у Харківській області;
  • +380675411000 – заступник начальника УКР ГУНП в Харківській області Бойко Олег Петрович.

Викрадення, Зникла людина, Поліція, Харківська область
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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