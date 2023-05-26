У збитого суддею нацгвардійця Вадима Бондаренка залишилося троє дітей

Внаслідок аварії на блокпосту у Києві загинув 23-річний нацгвардієць з Черкащини – в нього залишилося троє дітей.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Тальне.Головне.

Нагадаємо, близько опівночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Лексусі насмерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

– Повідомляється, що суддя був п’яний. Він вже затриманий. Відмовлявся провести медекспертизу. А як дізнався, що хлопець загинув, почав розповідати, що за кермом був водій, який нібито втік з місця події, – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, загиблий нацгвардієць – Вадим Бондаренко, родом із міста Тальне Черкаської області. Хлопець із початку війни проходив термінову службу. У нього залишилося троє дітей: двоє всиновлених, а також рідна донька, якій всього два рочки. Батько зараз перебуває у Бахмуті, брат загиблого теж на фронті, а дружина – за кордоном.

Тим часом у суді, де головував Олексій Тандир, заявили, що “не знають усіх подробиць шокуючої події, що сталась”, однак висловлюють “щирі співчуття родині загиблого й розділяють сум і біль”.

– Наголошуємо, що в Макарівському районному суді нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом! Ми жодним чином не виправдовуємо дії голови суду та виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події. Колектив суду буде надавати максимальне сприяння при здійсненні всіх процесуальних дій, тож сподіваємось, що і суддя, за участі якого стався цей жахливий трагічний випадок, буде надавати максимальне сприяння слідству, щоб не підривати авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов’язки, – йдеться у заяві Макарівського суду.

Оновлено о 17:00. У Київській міській прокуратурі повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурорів та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

За фактом ДТП за участі судді розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Фото: Тальне.Головне

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