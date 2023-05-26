Вибух у Києві, в області також чутно – у КМВА повідомили що сталося

Вибухи у Києві та області – це робота ППО. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

При цьому Київська обласна військова адміністрація повідомляє про рух ракет у напрямку області.

– Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО, – зазначають у КОВА.

З початку місяця це вже тринадцятий напад на столицю.

Востаннє РФ масовано атакувала Київ вчора безпілотниками Shahed – усі цілі знищила наша ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

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