Вибух у Києві, в області також чутно – у КМВА повідомили що сталося
Вибухи у Києві та області – це робота ППО. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
При цьому Київська обласна військова адміністрація повідомляє про рух ракет у напрямку області.
– Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО, – зазначають у КОВА.
З початку місяця це вже тринадцятий напад на столицю.
Востаннє РФ масовано атакувала Київ вчора безпілотниками Shahed – усі цілі знищила наша ППО.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко