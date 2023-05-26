Вибухи у Дніпрі та області, на Кривий Ріг летять ракети – що відомо

У Дніпрі та області чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Офіційної інформації наразі немає, але голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук просить громадян пройти в укриття.

Крім того, він підтвердив повітряну загрозу у Кривому Розі. Моніторингові пабліки повідомляють про пуски ракет Х-101.

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

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