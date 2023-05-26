Вибухи у Дніпрі та області, на Кривий Ріг летять ракети – що відомо
У Дніпрі та області чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах. Офіційної інформації наразі немає, але голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук просить громадян пройти в укриття.
Крім того, він підтвердив повітряну загрозу у Кривому Розі. Моніторингові пабліки повідомляють про пуски ракет Х-101.
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 457-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко