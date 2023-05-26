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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Затримали на гарячому: у Києві судитимуть чоловіка, який розбещував школярку

Затримали на гарячому: у Києві судитимуть чоловіка, який розбещував школярку
Фото: Нацполіція

У Києві затримали 54-річного чоловіка, який розбещував малолітню дівчинку, відправляючи їй матеріали порнографічного характеру, та запрошував до себе додому.

Слідчі встановили, що чоловік познайомився із 12-річною дівчинкою у соціальній мережі. Кривдник почав спілкування з нею на відверті сексуальні теми, відправляв фото та відео порнографічного змісту. Крім того, чоловік запросив дитину до себе додому.

– За силової підтримки підрозділу патрульної поліції ТОР правоохоронці викрили фігуранта “на гарячому”, коли той виманив дитину на зустріч. В нього було вилучено мобільний телефон із підтвердженням листування з малолітньою. Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, – розповіла заступниця начальника відділу комунікації ГУНП у м. Києві Олена Мошко. 

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 ККУ – розбещення неповнолітніх, ч. 3 ст. 156-1 – домагання дитини з сексуальними намірами, ч. 2 ст. 301 – розповсюдження порнографічних зображень серед неповнолітніх. Максимальне покарання передбачає до восьми років ув’язнення.

Сьогодні, 26 травня, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Джерело: Нацполіція
Київ, Поліція, Порно, Розбещення малолітніх
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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