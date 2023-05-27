На Харківщині у лісі знайшли живою 2-річну дівчинку, яку шукали кілька діб

На Харківщині знайшли зниклу 2-річну дівчинку Віолетту, пошуки якої тривали з 23 травня.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України у суботу, 27 травня.

– Три дні безперервних пошуків. Більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві жителі, шукали дитину в селі, серед чагарників, боліт, обстежили всі навколишні водойми, – повідомили в МВС.

Дівчинку знайшли у лісі. Вона жива, але дуже стомлена, спрагла та голодна.

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що Віолетту знайшли в 6 км від дому. Врятувати малечу вдалося поліцейським Богодухівського району.

У МВС повідомили, що протиправних дій щодо дитини не було скоєно. Вона занадто далеко пішла від дому та загубилася. Нині дитину оглядають лікарі.

Нагадаємо, 2-річна Віолетта Мужечук зникла у селі Скрипаї Чугуївського району на Харківщині 23 травня.

Напередодні у Нацполіції Харківської області повідомляли, що до розшукових заходів залучено 300 людей. Вони прочісували місцевість, оглядали будинки та подвір’я жителів села, а також водоймища та ліс.

На Харківщини у селі Скрипаї три доби тривали пошуки дворічної Віолетти Мужечук. На розшук дівчинки орієнтовані всі наряди поліції.

Мати дівчинки побоювалася, що дитину викрали, адже в день зникнення дитини сусіди чули, як по їхній вулиці проїхала машина, а в їхньому селі автівки їздять рідко.

Джерело : МВС

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