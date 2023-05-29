Дивом вижив: у Білій Церкві однорічний хлопчик випав з вікна

У Білій Церкві однорічний хлопчик випав з вікна житлового будинку, коли сперся на москітну сітку.

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. За його словами, це сталося сьогодні, 29 травня.

Начальник ГУ Нацполіції Київщини розповів, що хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, де діагностували травму голови та перелом стегна. Він зазначив, що малюк дивом вижив.

Нєбитов закликає батьків дбати про безпеку дітей, не залишати малюків без нагляду, встановлювати блокувальники вікон або взагалі не давати доступу до них.

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