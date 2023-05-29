У Києві оголошено третю за добу повітряну тривогу

У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу. Це вже третій сигнал небезпеки з неба на території столиці та регіону.

Російські війська під час двох попередніх тривог вже намагалися здійснити масовану атаку ракетами та дронами на Київщині.

Так, у ніч з 28 на 29 травня російські окупанти випустили по Києву ударні дрони Shahed, а з району Каспійського моря ворожі бомбардувальники ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно, Х-101/555.

Атака на столицю була комбінованою та з різних напрямків, розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Вдень 29 травня Росія знову атакувала Київ та область з повітря, випустивши 11 балістичних та крилатих ракет наземного базування з ОТРК Іскандер.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що силами та засобами протиповітряної оборони всі цілі було знищено.

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