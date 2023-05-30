ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Чуло все місто: в окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли потужні вибухи, які чуло все місто.
Про це заявив міський глава Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що наразі всі подробиці уточнюються.
Варто зазначити, що нині лунає сигнал повітряної тривоги у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Луганській областях та Криму.
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