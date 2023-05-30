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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Чуло все місто: в окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Чуло все місто: в окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли потужні вибухи, які чуло все місто.

Про це заявив міський глава Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що наразі всі подробиці уточнюються.

Варто зазначити, що нині лунає сигнал повітряної тривоги у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Луганській областях та Криму.

Вибухи в Мелітополі 30 травня 2023 – що відомо про вибухи в Мелітополі

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Чуло все місто: в окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь
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