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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Житель Київщини кинув гранатою в гостей, є загиблий та поранені

граната
Фото: Dreamstime

У селі Калинівка на Київщині 36-річний чоловік, до якого прийшли троє знайомих, кинув гранату неподалік гостей.

У результаті вибуху загинув 27-річний хлопець, ще двоє отримали поранення.

Також постраждала сусідка, яка зайшла з гостинцем до дитини.

– Фігурант після скоєного мав намір покінчити життя самогубством, але поліцейські врятували його від необдуманого вчинку. Затриманого доправили до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що кривдник перебував на умовному терміні покарання через хуліганські дії, – повідомили у поліції.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства [п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ].

Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Житель Київщини кинув гранатою в гостей, є загиблий та поранені

Джерело: Нацполіція
граната, Київська область, Поліція
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