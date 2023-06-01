Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
БПЛА атакував Балашиху в Московській області
Невідомий безпілотний літальний апарат атакував Балашиху в Московській області Росії. Це сталося орієнтовно годину тому.
Про це повідомляють українські Telegram-канали з посиланням на відеозапис, який почали поширювати проросійські онлайн-майданчики.
Місцеві жителі Балашихи Московської області стверджують, що у небі піднявся густий і чорний дим. Один зі свідків коментує, що повністю переконаний в тому, що це був безпілотник.
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