У Києві закрито декілька станцій метрополітену – що сталося

Рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції Героїв Дніпра до Майдану Незалежності та від Либідської до Теремків.

Про це повідомляє Київський метрополітен. Наразі зачинені на вхід та вихід станції: Площа Українських Героїв (колишня Площа Льва Толстого), Олімпійська та Палац Україна.

За попередньою інформацією, на станції Палац Україна пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема медичних працівників.

Наразі проводиться необхідна робота, проте ще невідомо, що сталося з пасажиркою. У Київському метрополітені обіцяють окремо повідомити про відновлення руху потягів.

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