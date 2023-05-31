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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Києві закрито декілька станцій метрополітену – що сталося

метро Київ
Фото: УНІАН

Рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції Героїв Дніпра до Майдану Незалежності та від Либідської до Теремків.

Про це повідомляє Київський метрополітен. Наразі зачинені на вхід та вихід станції: Площа Українських Героїв (колишня Площа Льва Толстого), Олімпійська та Палац Україна.

За попередньою інформацією, на станції Палац Україна пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема медичних працівників.

Наразі проводиться необхідна робота, проте ще невідомо, що сталося з пасажиркою. У Київському метрополітені обіцяють окремо повідомити про відновлення руху потягів.

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Київ, Київський метрополітен, Метро, метро Україна, потяги
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