Знайшли зброю вдома: у Львові восьмикласника госпіталізували з пораненням в груди
У Львові восьмикласника госпіталізували з вогнепальним пораненням у груди сьогодні, 31 травня. За попередньою інформацією, один з друзів поцілив йому в тіло з необережності.
Про це повідомляє Львівська міська рада з посиланням на керівника управління освіти Андрія Закалюка.
– Троє учнів однієї із загальноосвітніх шкіл Шевченківського району Львова після уроків пішли додому до одного із них. Вдома знайшли зброю та почали її розглядати. Одному із друзів випадково поцілили в груди, – йдеться у повідомленні.
За даними міської ради, підлітка на кареті швидкої медичної допомоги доправили до лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. Його вже оперують у лікарні.
Наразі медики борються за життя дитини. Який стан підлітка зараз – поки що не повідомляється. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
Джерело: Львівська міська рада
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло