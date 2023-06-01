Знайшли зброю вдома: у Львові восьмикласника госпіталізували з пораненням в груди

У Львові восьмикласника госпіталізували з вогнепальним пораненням у груди сьогодні, 31 травня. За попередньою інформацією, один з друзів поцілив йому в тіло з необережності.

Про це повідомляє Львівська міська рада з посиланням на керівника управління освіти Андрія Закалюка.

– Троє учнів однієї із загальноосвітніх шкіл Шевченківського району Львова після уроків пішли додому до одного із них. Вдома знайшли зброю та почали її розглядати. Одному із друзів випадково поцілили в груди, – йдеться у повідомленні.

За даними міської ради, підлітка на кареті швидкої медичної допомоги доправили до лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. Його вже оперують у лікарні.

Наразі медики борються за життя дитини. Який стан підлітка зараз – поки що не повідомляється. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Джерело: Львівська міська рада

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