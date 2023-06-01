Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як платити за електрику через YASNO – інструкція
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Рівному надійшло повідомлення про замінування ОВА

Вибухотехніки в Рівненській області

1 червня в Рівному надійшло анонімне повідомлення про замінування обласної військової адміністрації.

Про це повідомив керівник ОВА Віталій Коваль.

Наразі там, згідно з правилами, евакуюють працівників.

– Схоже, ворог продовжує “бавитися” в мінера, – зазначає Віталій Коваль.

Про результати обстеження будівлі очільник області пообіцяв повідомити згодом.

Фото: Рівненська ОВА

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 01.06.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
У Рівному надійшло повідомлення про замінування ОВА
Загальна мобілізація 2023: хто підпадає під призов
У Рівному надійшло повідомлення про замінування ОВА
Відео
Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги

Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (31.05.2023)
У Рівному надійшло повідомлення про замінування ОВА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (31.05.2023)
У Рівному надійшло повідомлення про замінування ОВА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (31.05.2023)
У Рівному надійшло повідомлення про замінування ОВА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (31.05.2023)
У Рівному надійшло повідомлення про замінування ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь