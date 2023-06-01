Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Рівному надійшло повідомлення про замінування ОВА
1 червня в Рівному надійшло анонімне повідомлення про замінування обласної військової адміністрації.
Про це повідомив керівник ОВА Віталій Коваль.
Наразі там, згідно з правилами, евакуюють працівників.
– Схоже, ворог продовжує “бавитися” в мінера, – зазначає Віталій Коваль.
Про результати обстеження будівлі очільник області пообіцяв повідомити згодом.
Фото: Рівненська ОВА
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Ворог не повинен отримати інформацію: Ігнат пояснив, чого не можна робити під час повітряної тривоги
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко