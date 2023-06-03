Моторошна знахідка: у Мексиці з ущелини дістали 45 сумок з людськими тілами

В ущелині біля міста Гвадалахара на заході Мексики були виявлені 45 мішків з частинами людських тіл.

Така моторошна знахідка була виявлена під час пошукових робіт сімох молодих працівників колцентру, яких оголосили в розшук минулого тижня.

Відомо, що у сумках виявили останки чоловіків та жінок, кількість тіл поки що невідома.

Чиновники заявили, що продовжуватимуть працювати над визначенням кількості тіл загиблих, ким вони були та причин смерті.

Крім того, пошуки семи людей, яких досі вважають зниклими безвісти, продовжаться.

Хоча досі не встановлено, як тіла опинилися в яру, злочини зі зникненням поширені у Мексиці. За даними уряду, понад 100 тис. людей вважаються зниклими безвісти, багато з них стали жертвами організованої злочинності. Зловмисників карають рідко.

Урядові дані показують, що з 2007 року, коли тодішній президент Феліпе Кальдерон розпочав свою “війну з наркотиками”, зникло багато людей.

Джерело : BBC

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.