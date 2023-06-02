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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Підвищена небезпека атаки: у Київській області пролунали вибухи

Підвищена небезпека атаки: у Київській області пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

У Київській області пролунали вибухи.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, в Київській області працює протиповітряна оборона.

У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили вибухи.

– У регіоні підвищена небезпека атаки з повітря. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях, – йдеться у повідомленні.

У КОВА закликали жителів області залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

– Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам, – йдеться у повідомлені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Дізнатись, де наразі в Україні були увімкнені сирени – можна на карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

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Юлія Захарченко
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