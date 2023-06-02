Підвищена небезпека атаки: у Київській області пролунали вибухи
У Київській області пролунали вибухи.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, в Київській області працює протиповітряна оборона.
У Київській обласній військовій адміністрації підтвердили вибухи.
– У регіоні підвищена небезпека атаки з повітря. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях, – йдеться у повідомленні.
У КОВА закликали жителів області залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.
– Крім того, у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам, – йдеться у повідомлені.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Дізнатись, де наразі в Україні були увімкнені сирени – можна на карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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