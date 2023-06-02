Стрілянина в Одесі: кількість загиблих зросла до трьох осіб – ЗМІ
У лікарні в Одесі помер чоловік, який дістав поранення під час стрілянини, що сталася у місті 1 червня.
Про це повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела.
Таким чином кількість загиблих зросла до трьох осіб.
Нагадаємо, удень 1 червня в Одесі сталася стрілянина з погонею на автомобілях. В результаті було відомо про двох загиблих: жінка померла на місці, а 30-річний чоловік – у кареті швидкої. Обоє під час стрілянини перебували в автомобілі марки BMW – чоловік був за кермом.
Стрілянина сталася у Київському районі Одеси. За попередньою інформацією, внаслідок конфлікту між родичами, які перебували у двох автомобілях.
ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що за кермом автомобіля Range Rover, який відкрив вогонь, перебував одеський тренер з пляжної боротьби. Під час стрілянини він дістав поранення і був ушпиталений.
Загибла жінка була його дружиною, а водій BMW – за однією інформацією, був її коханцем, а за іншою – охоронцем, якого вона найняла через погрози чоловіка.
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