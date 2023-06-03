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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Мінус один шлях для окупантів: біля Мелітополя пролунав вибух на залізниці

Залізниця
Фото: Unsplash

Поблизу тимчасово окупованого міста Мелітополь (Запорізька область) пролунав вибух на залізниці, яку активно використовували російські війська.

Про це поінформував мер Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, вибух пролунав кілька годин тому на залізничних рейках поблизу села Долинське.

Цим шляхом російські загарбники перевозили особовий склад та техніку на фронт.

– Кілька годин тому залізничні рейки поблизу села Долинське Якимівського району гучно зупинили роботу. Рашисти використовують нашу залізницю для перевезення особового складу і військової техніки на фронт. Мінус один шлях для русні, – наголосив Федоров.

Де розташоване село Долинське – мапа:

Карта Запорізької області

Карта: Deep State

Варто зазначити, що 2 червня в окупованій Михайлівці (Запорізька область) був підірваний автомобіль із чотирма колаборантами. Серед них був власник кафе, який годував російських окупантів.

А 30 травня в окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи в районі захопленого рашистами заводу, який вони перетворили на військову базу.

Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Залізниця, Запорізька область, Мелітополь
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