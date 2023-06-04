Під завалами люди: подробиці вибуху, який чули жителі Дніпра

Вибух, який чули жителі Дніпра, пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Під завалами пошкодженого двоповерхового житлового будинку перебувають люди.

За даними Дніпропетровської ОВА, попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – шестирічний хлопчик. Всі вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Спалахнуло дві пожежі, там гасять полум’я. Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби.

Оновлено о 20:36. У Дніпрі місцеві жителі почули потужний вибух, після чого на території міста та області оголосили сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова містян. Повідомляється, що у передмісті Дніпра помітили задимлення.

За непідтвердженою інформацією, по Дніпру могли запустити балістичну ракету. Жителів міста закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Станом на 20:36, сигнал повітряної тривоги лунає у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.

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