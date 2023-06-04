Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Перевірено
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Під завалами люди: подробиці вибуху, який чули жителі Дніпра

Під завалами люди: подробиці вибуху, який чули жителі Дніпра
Фото: Факти ICTV

Вибух, який чули жителі Дніпра, пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Під завалами пошкодженого двоповерхового житлового будинку перебувають люди.

За даними Дніпропетровської ОВА, попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – шестирічний хлопчик. Всі вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Спалахнуло дві пожежі, там гасять полум’я. Понівечений також рятувальний підрозділ. На місці працюють всі служби.

Оновлено о 20:36. У Дніпрі місцеві жителі почули потужний вибух, після чого на території міста та області оголосили сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова містян. Повідомляється, що у передмісті Дніпра помітили задимлення.

За непідтвердженою інформацією, по Дніпру могли запустити балістичну ракету. Жителів міста закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Станом на 20:36, сигнал повітряної тривоги лунає у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Вибухи в Дніпрі 3 червня 2023 – що відомо про вибухи в Дніпрі

Читайте також
Україна розпочне контрнаступ, все йде за планом: Міноборони про атаки РФ
Українські військові, війна в Україні, бої на фронті

Війна в Україні, Вибух, Дніпро, Дніпропетровська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Боррель обговорив із главою МО Південної Кореї потребу України в боєприпасах
Жозеп Боррель
Це вбивство: Шольц емоційно відповів критикам щодо підтримки України Німеччиною
Під завалами люди: подробиці вибуху, який чули жителі Дніпра
В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
Виїзд за кордон, кордон України
Словаччина може після виборів припинити підтримку України – президент Чапутова
Під завалами люди: подробиці вибуху, який чули жителі Дніпра
США концентруються на військовій підтримці: Білий дім про вступ України до НАТО
протест Україна
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
Під завалами люди: подробиці вибуху, який чули жителі Дніпра
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
Під завалами люди: подробиці вибуху, який чули жителі Дніпра
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
Під завалами люди: подробиці вибуху, який чули жителі Дніпра
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
Під завалами люди: подробиці вибуху, який чули жителі Дніпра
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь